Médicos na linha de frente do combate ao coronavírus relatam desafios diários

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 16:30 horas

Volta Redonda – Não é novidade que os médicos são os responsáveis por cuidar da saúde de toda a população, mas neste momento de pandemia, mais do que nunca, é possível perceber a importância desses profissionais no dia a dia. Na opinião de alguns deles, o desafio de lidar com um vírus desconhecido “requer o psicológico sempre no lugar para lidar com cada novo obstáculo”.

Um deles é Carlos Eduardo Amorim, de 53 anos. Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, ele conta que a maior dificuldade que enfrenta nesse momento é ter a perspicácia em perceber quais sintomas podem indicar a doença, já que pouco se sabe sobre ela. “A dificuldade também está na distância entre o paciente e as pessoas próximas a ela, porque não pode entrar na UTI, então muitas vezes a gente tinha que levar o telefone para que fosse possível uma comunicação por vídeo” declara o médico, acrescentando que, dentro da UTI, o médico acaba sendo o único com quem o paciente pode ter contato.

Carlos Eduardo Amorim vai além e diz que sonha em ser médico desde os 5 anos de idade, mesmo não tenho nenhum familiar da área que o influenciasse. No entanto, diz, o bisavô sempre foi apaixonado por medicina e o incentivou a seguir a carreira. Hoje Carlos está atuando na linha de frente no combate ao coronavírus.

Luiza Andrade conta que a escolha de ser médico passa pelo ideal de querer tornar o mundo melhor através do alívio do sofrimento. Com 32 anos, atua hoje como reumatologista, diz ter lidado com muitas incertezas durante a pandemia, que estudos ainda são limitados e que não se sabe com exatidão a melhor conduta a seguir.

Ela afirma ainda que lidar com a família é um dos grandes desafios enfrentados. “A ideia que se tem da doença é a de que todos serão intubados e evoluirão com um quadro gravíssimo, a dificuldade se encontra em trazer a compreensão de que a doença se manifesta de maneira diferente em cada um”, detalha. Nesse momento, ela aponta que o primordial é se cuidar e cuidar do outro, “e que isso é apenas o começo da vitória”.

Camila Campbell se formou em abril de 2020, com 25 anos, 3 meses antes do esperado. Como as aulas seriam suspensas devido à pandemia, os alunos tiveram a formatura adiantada para que pudessem ajudar diretamente no combate da doença. Ela considera que o principal desafio vem com a responsabilidade de ter um cuidado extra consigo mesma e lamenta também o sofrimento das famílias.

-Lidar com a família é muito difícil porque a gente não sabe como o paciente vai evoluir. Às vezes a família não espera uma piora e a partir do momento que o paciente é internado, a família não pode mais ter contato com ele – ressalta, completando que “o principal nesse momento é manter a população bem informada sobre sintomas e o que fazer”.

A médica diz ainda que é preciso cobrar responsabilidade dos jovens nesse momento em que não se pode aglomerar.

Mesmo com todas as dificuldades, de acordo com Camila, não é tempo de desanimar. Na opinião dela, o momento é de mudança de mentalidade, onde o médico passa a ser visto como uma peça fundamental da sociedade.