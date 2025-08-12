Medida do CAE acelera abertura de pequenas empresas em Valença

Valença – A Prefeitura de Valença reduziu de 30 para 2 horas o prazo para emissão do alvará de funcionamento de pequenas empresas no município. A medida, anunciada durante mais uma edição do Centro de Atendimento ao Empreendedor (CAE) Itinerante, realizada no último sábado (9), no Centro, tem como objetivo agilizar a instalação de novos negócios e estimular o empreendedorismo local.

Durante o evento, foram oferecidos serviços como abertura e baixa de Micro Empreendedor Individual, parcelamento de débitos, emissão de boletos, entrega de declarações e orientações fiscais.

O prefeito Saulo Corrêa destacou a iniciativa que visa desburocratizar a chegada de novos investimentos na cidade, além de facilitar a formalização do próprio negócio para jovens empreendedores.

“Esse é mais um compromisso de campanha que saiu do papel e já está em funcionamento em nossa cidade. Uma cidade atrativa para receber novos investimentos é uma cidade que facilita os processos e oferece o apoio necessário para que o empresário possa estabelecer o seu negócio. Com mais empresas em Valença, temos mais empregos para a população, mais renda em nosso comércio e para os prestadores de serviço”, explicou Saulo Corrêa.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Haroldo Filho, ressaltou a nova ferramenta e a realização do evento, a qual é mais uma ação de fortalecimento do empreendedorismo local e inclusão econômica.

“A atuação do CAE tem sido fundamental para o desenvolvimento de Valença, porque além de apoiar diretamente os microempreendedores, contribui para a formalização e a sustentabilidade dos pequenos negócios. É com iniciativas como essa e o olhar do prefeito voltado para o desenvolvimento econômico, que conseguimos construir uma cidade mais justa e com mais oportunidades para todos”, pontuou.

CAE completa um ano

O CAE de Valença funciona na sede da Prefeitura e completou um ano de atuação, com uma média de mais de mil atendimentos mensais. A unidade é fruto de parceria com a JUCERJA, IBAM, Conselho Regional de Contabilidade e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a coordenação local, o município tem se destacado entre as 20 unidades do estado, ao ocupar o primeiro lugar em volume de atendimentos.

Segundo a coordenadora do CAE em Valença, Tânia Maria da Silva Souza, o trabalho desenvolvido pela equipe local tem alcançado resultados expressivos.

“Com muito orgulho, a gente está batendo a meta de mais de mil atendimentos por mês. E desde o início do ano, Valença tem se destacado entre as 20 unidades do estado, ficando consistentemente em primeiro lugar. Isso é fruto de uma equipe comprometida, unida e que acredita no impacto desse projeto”, destaca a coordenadora.