Medidas de prevenção ao coronavírus são reforçadas no Cemitério Municipal de Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 19:24 horas

Barra Mansa– Os funcionários do Cemitério e da Funerária Municipal de Barra Mansa receberam orientações para reforçar as medidas contra o novo coronavírus, nesta segunda-feira, dia 03. A reunião foi organizada pela Administração do Cemitério e da Funerária Municipal e contou com a presença da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho.

Mais de 30 empregados foram orientados sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs), os cuidados diários e as normas de funcionamento e restrições em meio à pandemia. A oportunidade também foi aproveitada para atender as demandas dos funcionários.

O gerente de Serviços Funerários, Alan Carlos, destacou a importância de garantir a segurança dos funcionários em meio à pandemia.

– É importante estarmos unidos e focados para preservar a saúde dos nossos colaboradores. Precisamos passar por esse momento auxiliando as famílias enlutadas, mas também comprometidos com a segurança dos nossos funcionários e suas famílias – disse Alan.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho, é importante realizar todo serviço com segurança.

– Nós pontuamos a importância do trabalho dos funcionários nesse momento de pandemia. Nós conversamos sobre reforçar a segurança, regras básicas de higiene, para que eles possam continuar trabalhando sem correr riscos – salientou a secretária, que ainda acrescentou um pedido para população.

– Lamentamos ter que pedir isso para as famílias que perderam entes queridos em decorrência da Covid-19, mas é necessário que façam a homenagem em casa. As regras são severas, mas são justamente para proteger a população – finalizou.