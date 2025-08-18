Médio Paraíba lidera cobertura vacinal contra Influenza no estado do Rio

Estado do Rio – A região do Médio Paraíba é a que mais se destaca na cobertura vacinal contra a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza no estado do Rio. Segundo levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), 47,07% do público-alvo já foi vacinado. Apesar do melhor desempenho, o índice ainda está bem abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Na média estadual, apenas 32,93% do grupo prioritário, formado por idosos acima de 60 anos, crianças de seis meses a menores de 6 anos e gestantes, recebeu a imunização até o dia 6 de agosto. Os dados preocupam, já que entre janeiro e 11 de agosto de 2025 foram registradas 1.956 internações e 247 mortes provocadas pela doença em todo o estado.

Desigualdade entre regiões

Depois do Médio Paraíba, as regiões com melhor desempenho são a Serrana (40,18%) e o Centro-Sul (39,60%). Já as menores coberturas estão na Baixada Litorânea (29,70%), Metropolitana I (30,47%) e Baía da Ilha Grande (31,08%).

Vacinação segue até janeiro

A campanha contra a gripe começou em abril de 2025 e vai até janeiro de 2026. Até agora, foram aplicadas 3.297.425 doses, sendo 1.516.505 destinadas ao público-alvo. O avanço, no entanto, é lento: entre idosos, a cobertura passou de 30,12% em junho para 35,48% em agosto; entre crianças, de 18,13% para 27,07%; e entre gestantes, de 12,66% para apenas 16,65%.

Para ampliar a proteção, a SES-RJ recomenda estratégias como vacinação volante e mobilizações municipais. O estado também dispõe de duas unidades móveis que percorrem as cidades para reforçar a cobertura vacinal. Além disso, desde fevereiro, foram abertos 85 leitos pediátricos para casos graves de SRAG, divididos entre os hospitais estaduais Ricardo Cruz e Zilda Arns.

“A vacinação é gratuita e está disponível em todos os municípios, sendo fundamental para prevenir casos graves e óbitos”, ressaltou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.