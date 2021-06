Memorial Zumbi passa por revitalização em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 11:20 horas

Volta Redonda – Como parte das comemorações pelo 67º aniversário de Volta Redonda, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Cultura (SMC) reabre o Memorial Zumbi no próximo mês de julho após passar por revitalização. O espaço ganhou cores características do pan-africanismo e obras de artistas que trabalham com a cultura afro-brasileira para comporem o acervo permanente de sua galeria de arte.

As obras de manutenção do Memorial Zumbi, executadas pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), incluíram troca da instalação hidráulica dos banheiros, reparo no teto e paredes para retirada de infiltrações, além de pintura geral. As arquibancadas da arena, por exemplo, receberam as cores do pan-africanismo, após conversa entre representantes da SMC e do Conselho Municipal de Igualdade Racial.

A Galeria de Arte também recebeu pintura especial e a instalação de pontos de iluminação para valorizar as obras que vão compor o espaço. A Secretaria de Cultura trabalha agora na aquisição de obras, por meio de doações, de artistas que se dedicam à cultura afro-brasileira para compor o acervo permanente do espaço.

De acordo com o secretário de Cultura, Anderson de Souza, o Memorial Zumbi será reaberto para cumprir a função para que foi criado. “O espaço será utilizado, exclusivamente, para abrigar e divulgar manifestações tradicionais da cultura afro”, afirmou.

“A ocupação do Memorial Zumbi, a partir de 2022, será definida por meio de editais. Vamos trabalhar em constante diálogo com os conselhos municipais de Cultura e Igualdade Racial. Para o segundo semestre de 2021, vamos utilizar o Memorial Zumbi para receber os projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc relativos à cultura afro”, acrescentou Anderson.