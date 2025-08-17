domingo, 17 agosto 2025
MEP antecipa terceira edição do Pré-Vestibulinho Cidadão

Iniciativa é voltada a estudantes do 9º ano da rede pública de ensino

by alice couto

Foto: Divulgação

Volta Redonda – O Movimento Ética na Política (MEP) definiu, em encontro de voluntários realizado neste fim de semana, as agendas da 3ª edição do Pré-Vestibulinho Cidadão, projeto voltado para adolescentes do 9º ano do ensino fundamental interessados em disputar vagas nos concursos do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e da Faetec. A iniciativa foi antecipada após o bom resultado da segunda edição, em 2025, que registrou cerca de 70% de aprovação dos participantes nos processos seletivos.

Segundo Pedro Paulo Vidal, conselheiro do MEP para questões socioambientais e socioculturais, o programa é uma forma de reforço e inclusão para estudantes da rede pública.

“A procura já começou. Hoje demos o pontapé inicial para montar a estrutura pedagógica e pensar a melhor maneira de apoiar esses adolescentes rumo ao ensino médio, em especial aqueles das escolas públicas”, afirmou.

O edital com as regras da nova edição será publicado na página do MEP no próximo dia 8 de setembro. Entre os pontos já definidos estão:

  • Público-alvo: adolescentes do 9º ano de escolas públicas ou bolsistas integrais de colégios particulares;

  • Documentação: CAD Único, declaração escolar, inscrição presencial e termo de compromisso dos pais ou responsáveis;

  • Aulas: de português e matemática, realizadas aos sábados, entre setembro e início de novembro;

  • Coordenação: secretaria com o jovem Lucas Mattos e coordenação pedagógica da professora Vitória Santos;

  • Professores: Tânia Bentes e Marciléia Paiva (Português); Joan Myrrah e Eduardo (Matemática), além de apoio a ser definido;

  • Participação: ex-alunos aprovados em 2024 no IFRJ e na Faetec serão convidados para a aula inaugural.

Participaram do encontro de planejamento os voluntários Paulo Ricardo, Matheus, Tânia, Pedro Paulo, Lucas e Vitória.

 

