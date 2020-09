MEP define que Pré-vestibular Cidadão terá aulas remotas até dezembro

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 18:40 horas

Volta Redonda- Educadores voluntários do Pré-vestibular Cidadão do MEP (Movimento Ética na Política) avaliaram neste sábado, dia 12, a segunda fase das aulas remotas e definiram ações até dezembro.

– Não há como negar, estamos abatidos, cansados, muitos até adoecidos. É necessário que nos aproximemos um do outro, mesmo de forma virtual na escuta atenta e solidária para seguirmos firmes. Há uma espiritualidade que nos impulsiona na perspectiva de vida que caminha para frente, na linha de ajudar os que estão ‘caídos no meio do caminho’. Assim saúdo a todos, desejando que nosso encontro seja para apoiar e traçar caminhos que nos projete como Movimento para frente diante dos cenários tão desafiadores. Acreditem, isto é possível quando fazemos juntos – disse Nirlene Pirassol, coordenadora pedagógica e conselheira do MEP ao fazer a preleção de abertura do encontro.

Abigail Ribeiro, da área de linguagem e conselheira do MEP, fez às honras da casa, dando vez e voz aos novos voluntários. Juliana Resende, coordenadora da área de matemática, na sequência apresentou o ‘mapa dos múltiplos cenários da Escola MEP’, dando ênfase ao processo de construção dos caminhos educacionais do MEP diante da pandemia.

Encaminhamentos

1.’Trabalho de escuta’ junto aos alunos: Karina Avelar, assistente social, membra da equipe pedagógica, ficou responsável de formatar sistema de consulta e maior proximidade junto aos estudantes, via ‘sala especial’, e também sondagem via sistema Google para avaliar as percepções e sugestões dos alunos quanto ao processo de ensino do Movimento;

2. ‘Interdisciplinaridade’: Anderson Couto, historiador, membro da equipe de ciências sociais, organizará equipe para pensar ‘transversalidade temática’, que entrelacem às diferentes matérias, na perspectiva de maior interação com os estudantes;

3. ‘Aquisição de plataforma’: Davi Sousa e Pedro, conselheiros e TI do Movimento, montarão sistema de ‘vaquinha solidaria’ para aquisição da plataforma na net em definitivo;

4. ‘Calendário’: A equipe sinalizou aulas até o dia 10, sendo que em outubro poderá haver um recesso entre os dias 12 a 16, tendo em vista os dois feriados;

5. ‘Integração nas ações’: Silvia Real, geóloga e membra da equipe socioambiental, agradeceu a interação entre alunos e professores quando das atividades acadêmicas da equipe, na linha do incentivo à ‘ciência cidadã’.

Na finalização dos trabalhos Paulo Ricardo, da equipe de exatas, professor de matemática agradeceu a participação e dedicação de todos pelo tempo e saberes doados, nas quase duas horas de reflexões e debates.