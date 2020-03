MEP faz ato em homenagem a mulheres em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 17:11 horas

Evento contou com presença de sindicalistas e moradores

Volta Redonda – No Dia Internacional das Mulheres, lembrado neste domingo, 8, representantes do MEP (Movimento Pela Ética na Política), participaram de um ato público em homenagem ao público feminino. O evento aconteceu na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda e reuniu sindicalistas, além de representantes de associações de moradores da cidade.

Durante o ato, o MEP homenageou quatro mulheres que, segundo a entidade, desempenharam ações em defesa dos direitos humanos. Uma delas é a líder comunitária e integrante da entidade “Defensora da Paz, Flávia Siqueira Lemos. Outro nome escolhido pelo MEP é Renata Ferreira Rosa, militante dos Direitos da População Afro e gestora no Projeto Meninas de Lenço.

Outras duas homenageadas foram: Nirlene Pirassol do Projeto ‘Defensora da Paz’ e voluntária do Projeto Pré-Vestibular Cidadão, além de Juliana Resende, professora de matemática e coordenadora do Pré-Vestibular Cidadão.

– Desde 2018 que homenageamos mulheres pela luta em diferentes áreas e a defesa dos direitos humanos na cidade – disse Nerina Azevedo, coordenadora do MEP, acrescentando que as homenageadas receberão um diploma confeccionado pela entidade no próximo dia 25, às 19 horas, na sede da entidade, no bairro Niterói. O evento foi acompanhado pelo defensor público estadual, Luis Zouen, que falou em defesa dos direitos das mulheres.