MEP lança 2ª Pesquisa Pré-Eleitoral em Volta Redonda

Volta Redonda – O Movimento Ética na Política (MEP) lança, nesta Semana da Pátria, entre 1º a 7 de setembro, a 2ª Pesquisa Pré-Eleitoral em Volta Redonda. A iniciativa dá continuidade à primeira sondagem, realizada em março deste ano, e tem como objetivo compreender o cenário político, social e econômico do município, além de fortalecer a participação cidadã e subsidiar ações em defesa da ética, da democracia e da cidadania.

A pesquisa é conduzida em parceria com o Departamento de Sociologia da UFMG e a Coordenação da Graduação em Administração Pública da UFF – Campus Aterrado, responsáveis pela metodologia e pela condução técnica. O modelo combina questionário online e aplicação presencial, ampliando o alcance e a diversidade dos participantes.

O lançamento oficial ocorreu na manhã desta terça-feira (2), na Praça da Prefeitura de Volta Redonda, com a presença de conselheiros do MEP e estudantes do Pré-Vestibular Cidadão. Os alunos participaram da divulgação, da aplicação do questionário presencial e também responderam à pesquisa com familiares e amigos.

Parceria científica

O professor Márcio Eustáquio Maria, do curso de Administração Pública da UFF e responsável pela parte estatística da iniciativa, avaliou que a pesquisa deve alcançar boa adesão.

“As pessoas já se disponibilizaram a parar na rua para conversar com os integrantes do MEP, retirar o celular para ler o QR Code e ainda responder à pesquisa. A maioria provavelmente tem interesse nos problemas da cidade e também em participar de futuras discussões.”

A análise dos resultados ficará sob responsabilidade da professora Ana Paula Vasconcelos, do Departamento de Sociologia da UFMG, que fará a sistematização e interpretação dos dados.

Como participar

O formulário da pesquisa pode ser acessado pelas redes sociais do MEP ou por QR Code disponível em materiais de divulgação. Embora solicite informações básicas de perfil (idade, gênero, bairro etc.), a participação é anônima.

Acesse o formulário aqui