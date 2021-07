MEP planeja retorno às aulas

Matéria publicada em 11 de julho de 2021, 17:05 horas

Volta Redonda – Os professores na ativa do MEP se reuniram no sábado (10) para discutir as sugestões dos alunos e traçar ações para o retorno das aulas em agosto, ainda no modo remoto. Saritha Montrezor, professora de biologia e da equipe pedagógica, fez a aclimatação e saudação inicial pontuando as presenças e positividade para o encontro. “Saudação especial às novatas: Audre Virgilio, Assistente Social e Gabriela Sá Sousa, professora de Inglês. Muito bom, estamos todos bem comprometidos, tenho certo que teremos um encontro objetivo e muito proveitoso”. Disse Sarihta, ao saudar os educadores.

Inicialmente, os educadores foram destacados e definidos metas para trabalhar o 2º. semestre. Davi Souza, conselheiro e da equipe de TI, a partir das falas dos professores aglutinou quatro pontos:

– Em resumo – o emocional e o aspecto social dos alunos; a necessária atenção ao cenário sociopolítico e às questões étnicos raciais e de gênero; a incorporação de novos alunos em agosto, indicam o caminho para trilharmos -resumiu Davi.

Encaminhamentos

1. Abertura das inscrições para incorporação de novos alunos no 2º. Semestre. Total de45 vagas. Inscrições online de 26 a 29 de julho. Site do MEP.

2. Aula inaugural dia 31 julho – orientações e detalhes da plataforma de ensino, e palestra sobre ‘Dicas comportamentais para melhor aprendizado com ensino remoto’, Daniela, psicóloga da equipe pedagógica.

3. Início das aulas dia 2\8, conteúdos programáticos da 1ª. semana (cinco temas): MEP e seus programas sociopolítico(foco ambiental – Fernando(ecólogo), a definir; Saúde Mental e o ensino remoto- Daniela(psicóloga), a definir): Etnias e as questões de gênero( Adriana Silva); Processo Eleitoral: Urnas eletrônicas, Gabriela e Ciro(articuladores) ; o quinto tema será definido após consulta aos alunos. Davi.

O encontro foi avaliado como muito produtivo e participativo. Encerrado com agradecimento e cumprimento pelo que os voluntários fazem pela cidade, destacando o aniversário de Volta Redonda, a ser celebrado no dia 17\7, com o convite para participarem ‘Live de Aniversário da cidade, organizada pelo MEP, que poderá ser assistida pelo link. https://mepvr.com.br/evento/coloquio-inter-religioso-escuta-oracao-e-esperanca/