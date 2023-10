MEP promove festa para estudantes que farão prova do ENEM

Volta Redonda – Os estudantes do Pré Vestibular Cidadão, do núcleo Retiro e Niterói, encerram as aulas nesta sexta-feira (27), com uma festa de encerramento do ano letivo, marcando ainda o início para a jornada ENEM. O encontro aconteceu no Salão Social da sede da Sociedade São Vicente de Paulo, no bairro Retiro.

Sonia Mota, vicentina e voluntária no Pré Vestibular Cidadão falou sobre a importância desse evento. “Eu achei importante organizar este momento para agradecer e animá-los para que façam uma boa prova do ENEM, nos dias 5 e 12 novembro”, salientou.

“Estamos agradecidos, embora tensos, seguimos confiantes rumo ao ENEM. No início do ano chegamos apreensivos, nos perguntamos – será que vai dar! Hoje estamos firmes e encorajados pelo carinho e ensinamentos dos professores. E saber que teremos umas aulas extras será muito bom”, comentou Gabriela, representante da turma de Niterói. Gabriella demonstrou grande aprendizado, mesmo trabalhando e estudando conquistou nota 1000 em redação realizada em sala de aula.

Taiane, representante do Núcleo do Retiro, também comemorou. “Festa assim anima muito a gente. Agradeço muito dona Sônia e todo mundo. Estudar aqui e em outra escola dá para ficar cansada. Amo estudar aqui, é muito bom, adoro todo mundo, os colegas e os professores é muito bom”.

Pré ENEM

Uma semana antes do encerramento das aulas, alguns alunos sugeriram aos professores a realização de aulas extras antes e durante as provas do Enem. “A sugestão deles, nos provocaram, assim, conversamos com alguns professores e eles toparam de realizarem aulas mais livres, revisão mais focada nos temas do Enem”, explicou o professor Daniel Cruz, coordenador do núcleo do Retiro.

A ideia chegou no núcleo de Niterói e da mesma forma a coordenação organizou junto com os estudantes aulas extras para atender os estudantes na véspera e nos dias das provas. “De forma mais leve, lúdica nos dois núcleos aulas extras, tira teima, momentos de escuta, sala de aula aberta para grupos de estudos, tudo para mantê-los confiantes”, revelou a professora Nirlene Pirassol, coordenadora pedagógica do MEP.

Agenda

Nos dois Núcleos de ensino do MEP, Retiro e Niterói na linha dois formatos das provas do ENEM: Questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e a redação e as provas que abrangem Ciências da Natureza e Matemática, aulas diversificadas serão oferecidas nos dias 30 e 31 de outubro e nos dias 1,6,7 e 8 de novembro, em ambos núcleos conforme agenda própria.

Avaliação

No dia 27 de novembro, às 14;30h, na sede do MEP, bairro Niterói, será realizada a avaliação dos trabalhos do Movimento em 2023, com participação de todos voluntários(as) e representantes dos estudantes.