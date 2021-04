MEP realiza encontro multidisciplinar de saúde

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 14:26 horas

Volta Redonda- Com o objetivou de aprofundar, a partir da roda de conversa realizada no dia 24, o tema pandemia Covid-19, o MEP(Movimento Ética na Política) realizou na quinta-feira, 29, via plataforma digital, um encontro multidisciplinar de saúde.

O encontro contou com a participação da Professora e Doutora Maria Cristina Carvalho Espirito Santo, pediatra e infectologista.

O professor Saulo Karol, biólogo-físico no MEP e especialista em imagens clínicas afirmou que o encontro serviu para avançar na compreensão dos impactos da doença na população, e também pensar nos caminhos participativos na superação da triste realidade sanitária.

Quem também participou do evento foi o médico Miguel Tepedino Neto, pediatra e professor de biologia no Pré-Vestibular Cidadão, e fez as honras da casa na acolhida a médica. “É uma honra para nós estarmos com a Dra. Maria Cristina, profissional de referência, uma entusiasta pesquisadora nas áreas pediátrica e de infecto. Com alegria a acolhemos”, disse.

Após agradecer o convite de participar do encontro, a infectologista apresentou importantes aspectos relacionados à doença Covid-19, e de início alertou que todos estão enfrentando a doença com o carro em movimento, e isto exige muito de cada um, profissionais e sociedade”, declarou.

Segundo a médica Maria Cristina, a cidade está dotada de um sistema de saúde capaz de dar conta da situação. Porém ressaltou vários aspectos relacionados a distinção entre morbidade e mortalidade, na qualificação dos dados, associados a capacidade diagnóstica. Fatos, que se somam a necessidade de orientação e qualificação dos profissionais da saúde, inclusive com o envolvimento das universidades locais.

A médica ressaltou sobre a exata compreensão entre transmissão e prevenção, ligadas às necessárias mudanças de atitudes em geral. – As testagens nas bases territoriais(bairros), a partir das unidades de saúde, podem envolver associações de bairros, igrejas, escolas, e a partir dos dados rastreados intervir nos resultados” declarou a Infectologista.

A infectologista alertou ainda que apesar de não se ter dados reais ainda, é preciso trabalhar o cuidado com as crianças, e nesta fase da doença, há indicadores que elas serão atingidas fortemente”, alertou.