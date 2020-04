MEP registra o dia a dia dos profissionais de saúde durante pandemia de coronavírus

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 09:39 horas

Sul Fluminense- Integrantes do MEP (Movimento pela Ética na Política), engrossaram a lisa de apoio aos profissionais de saúde e registraram o dia a dia desses trabalhadores. Uma delas foi a enfermeira e conselheira municipal de saúde de Barra do Piraí, Marilurdes Arruda, que falou sobre os receios dos profissionais que, mesmo com riscos de contaminação, não deixaram de executar suas funções. “Muitos vão com medo, pavor mesmo, de ir trabalhar, mas não deixam de cumprir suas funções”, comentou a conselheira, pedindo que os gestores e empresários valorizem profissionais de saúde.

O MEP ouviu ainda o motorista de ambulância, Rafael Ramos, que também é estudante de administração na UFF (Universidade Federal Fluminense). “Procuramos usar os EPI’s a cada instante, porém é sempre uma incógnita. Vejo a cada dia algo diferente em relação a doença”, disse Rafael, acrescentando que a população deve manter, na opinião dele, o isolamento social, regra que ele vem mantendo a risca. “Não vejo minhas filhas há mais de um mês. Estou louco para abraçá-las”.

A possibilidade de adoecer é um risco que os profissionais de saúde não descartam. “O fardo é pesado e entendo que, a qualquer momento, vou me contaminar, embora não saiba como meu organismo vai reagir, não tenho medo disso, mas aqueles que puderem evitar devem ficar em casa”, disse Lucas de Arotildes Chaves, enfermeiro e professor- supervisor na Escola Técnica Qualificação em Enfermagem Braga.

Para a psicóloga, Nathalia Lambert, outro fator preocupante é o aumento da violência doméstica em período de quarentena. Estes casos, segundo ela, também merecem atenção nesse período.