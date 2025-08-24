MEP VR promove visita à Unicamp para estudantes do Pré-Vestibular Cidadão

São Paulo – O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP VR) promoveu a professores e estudantes do Pré-Vestibular Cidadão neste sábado (23), uma visita à Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

A atividade fez parte do projeto “Unicamp de Portas Abertas” (UPA), que em 2025 comemora 20 anos, com o tema “UPA 20 anos e COP 30 no Brasil: a mudança já começou”. O programa tem como objetivo aproximar estudantes do ensino médio e pré-vestibulares da vida universitária, apresentando cursos, centros de pesquisa e atividades relacionadas à ciência, cultura, tecnologia, saúde e meio ambiente.

Ampliação de horizontes

Ao longo dos 28 anos de atuação, esta foi a primeira vez que o MEP levou estudantes para conhecer uma universidade fora do estado do Rio de Janeiro. Para os jovens do Pré-Vestibular Cidadão, a visita representou a oportunidade de conhecer uma instituição de ponta e ampliar perspectivas acadêmicas e profissionais.

Durante o dia, os estudantes visitaram faculdades, institutos e laboratórios, assistiram a palestras e participaram de rodas de conversa com professores, pesquisadores e universitários. A programação destacou temas como mudanças climáticas, políticas de mitigação e a relação entre ciência, saúde e sustentabilidade.

Pedro Paulo Vidal, coordenador da equipe socioambiental do MEP, comentou que a visita, apesar do cansaço, foi produtiva e permitiu somar conhecimentos em diferentes áreas científicas. Ele destacou que a experiência incentivou os estudantes a reconhecerem a universidade pública como um espaço acessível e estimulante.

A estudante Esther, que pretende cursar Medicina, relatou que, apesar de não conseguir visitar os estandes do curso devido à fila, considerou a experiência incrível e animadora. O professor Paulo Ricardo, coordenador da área de exatas no MEP, destacou a satisfação com os resultados da visita, enfatizando a importância do aprendizado mútuo entre estudantes e equipe.

O MEP VR agradeceu à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) pelo apoio no transporte dos estudantes, assim como ao motorista Sr. João, pelo cuidado e dedicação durante a viagem.