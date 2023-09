Mercado aquecido para a profissão de programador, afirma professor do UGB

Volta Redonda – O professor do curso de Sistemas de Informação no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) e especialista em programação Python, André Ricardo Prazeres Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira (13), durante as comemorações do Dia do Programador, que o mercado está em alta e existe possibilidades reais de crescimento do setor. “Atualmente a demanda por programadores é alta e continua crescendo à medida que a tecnologia se torna cada vez mais integrada em nossa vida cotidiana”, afirma.

Quem atua nessa área tem muito a comemorar, afinal, é uma carreira muito relevante e em constante crescimento. Alta demanda, remuneração atrativa e versatilidade são algumas das vantagens para quem deseja começar a trabalhar nesse segmento.

Outro fator que desperta a atenção dos profissionais é em relação à remuneração atrativa. Programadores muitas vezes recebem salários competitivos e benefícios, especialmente se possuírem habilidades especializadas. Segundo o site Glassdoor, a média salarial de um programador é de R$ 9.400,00. O valor pode variar conforme a empresa, a região, o perfil profissional e a qualificação da pessoa. Os valores podem variar de R$ 5.550 até R$ 12.000.

André salienta que a versatilidade é outra grande vantagem para os profissionais. “Programadores podem trabalhar em uma variedade de setores, desde tecnologia da informação até finanças, saúde, entretenimento e muito mais. Isso oferece a oportunidade de escolher um campo de interesse”, explica o professor, que chama a atenção também para o trabalho remoto: “Muitas empresas permitem que programadores trabalhem remotamente, o que oferece flexibilidade e a capacidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo”, completa.

Campo de trabalho tem várias especialidades

* Desenvolvimento de Software: Este é o campo mais óbvio para programadores. Eles podem trabalhar no desenvolvimento de aplicativos móveis, software de desktop, sistemas web e muito mais.

* Desenvolvimento de Jogos: Se você tem interesse em videogames, pode trabalhar na indústria de desenvolvimento de jogos como programador de jogos.

* Segurança da Informação: Programadores desempenham um papel fundamental na proteção de sistemas e dados, ajudando a desenvolver medidas de segurança e combater ameaças cibernéticas.

* Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: O campo de IA e ML oferece oportunidades emocionantes para programadores que desejam trabalhar em sistemas de IA, chatbots, análise de dados avançada e muito mais.