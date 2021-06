Mercado do Produtor AgroRJ visa incentivar consumo de produção local

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 07:48 horas

Rio e Sul Fluminense – O governador Cláudio Castro lançou o projeto Mercado do Produtor AgroRJ durante o primeiro Fórum dos Secretários Municipais de Agricultura, realizado nesta quinta-feira (10), no Palácio Guanabara. A iniciativa será uma parceria com os municípios fluminenses para construção e gestão de mercados, incentivando o consumo da produção local pelos moradores do entorno.

O governo construirá os mercados e, em seguida, passará a gestão para os municípios que, em parceria com a Secretaria de Agricultura, vão fazer a interlocução com os produtores, associações e cooperativas para se integrarem ao projeto.

– Estamos em um processo de reconstrução do estado, e o agricultor é um dos atores importantes, que não ficará em segundo plano. Para termos um Rio de Janeiro forte, precisamos de um interior forte. O nosso agronegócio tem o seu valor e precisa desse investimento para que possa crescer, gerando emprego e renda para a população – declarou o governador Cláudio Castro.

O projeto é baseado em uma ação do município de Miguel Pereira, que começará a funcionar este mês. O Espaço do Agricultor, na cidade do Centro-Sul fluminense, será direcionado ao produtor rural local, focado na comercialização e exposição do produto gerado no município. A estrutura terá capacidade de receber 92 expositores com áreas para armazenagem, reuniões entre os produtores e vendas.

– Esse governo quebra paradigmas todos os dias, e um deles é aproveitar os bons projetos dos municípios. Estamos no momento de mudar a história do agronegócio no Rio de Janeiro – acrescentou o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.

O prefeito de Miguel Pereira, André Português, explicou que a ideia nasceu como uma ação conjunta entre prefeitura e estado.

– No dia 25 de junho vamos inaugurar o primeiro polo. Esse espaço vai fazer toda a diferença para os agricultores, que merecem todo o nosso respeito e carinho, além do incentivo – destaca.

Novo prazo da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa

Outro assunto discutido no fórum foi a imunização de bovinos e bubalinos (búfalos) de todas as idades. Com o objetivo de erradicar a febre aftosa no Rio de Janeiro, a Secretaria de Agricultura estendeu o prazo para comprar e aplicar a vacina até o dia 15 de junho. Além da vacinação, o prazo para a entrega de declaração do imunizante também foi prorrogado e vai até o dia 25 deste mês.

Selo Pet Friendly

A Subsecretaria RJPet, vinculada à Secretaria de Agricultura e responsável pelas campanhas de adoção promovidas pelo estado, ainda apresentou aos secretários o trabalho que vem fazendo em defesa dos animais. Foi explicado o funcionamento do selo Pet Friendly e estimulada a sua divulgação entre hotéis, bares, restaurantes e comércios do interior, que podem fazer parte do cadastro de mais de mil estabelecimentos amigos dos animais. O programa de castração de animais também foi apresentado.