Mês da Mulher Empreendedora é definido no Rio

Estado do Rio – O Calendário Oficial do Estado do Rio de Janeiro agora vai contar com o Mês Estadual da Mulher Empreendedora, a ser comemorado, anualmente, em novembro. É o que diz a Lei 10.166/23, de autoria da deputada Tia Ju (REP), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na edição desta quarta-feira (01/11) do Diário Oficial.

A medida afirma que o Poder Executivo poderá realizar, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Mulher, atividades e campanhas de divulgação e conscientização sobre a relevância econômica dos negócios empreendidos pelas mulheres fluminenses.

“O empreendedorismo feminino representa uma força econômica em ascensão em todo o mundo, acompanhada pela crescente conscientização sobre a igualdade de gênero e o papel das mulheres na economia. Várias nações têm implementado políticas e estratégias para fomentar o empreendedorismo entre as mulheres”, afirmou Tia Ju.