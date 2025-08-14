Minicidade do Trânsito atrai mais de 4 mil pessoas em Volta Redonda

Volta Redonda – O projeto educativo Minicidade do Trânsito, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, recebeu 4.075 pessoas nos sete primeiros meses de 2025. A iniciativa visa a formação de futuros cidadãos, promovendo a educação e a inclusão social no trânsito.

O espaço, que reproduz um ambiente urbano com ruas, cruzamentos, semáforos e sinalização, oferece experiências práticas para que crianças e jovens entendam a importância de respeitar as leis de trânsito desde cedo.

Entre janeiro e julho, o projeto recebeu 34 dos 37 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município, além de 12 projetos da rede municipal, 41 escolas e seis grupos de associações de moradores. A média de atendimento foi de 680 crianças por mês, com picos de 900 participantes em alguns períodos. O fluxo foi menor em janeiro e julho, meses de férias escolares.

O secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que a Minicidade é mais do que um espaço lúdico, mas um local de aprendizado e inclusão. “Entendemos que a lei mais eficiente no trânsito é a educação. Nossos visitantes aprendem regras de trânsito e cidadania, tornando-se multiplicadores dessas informações. É um trabalho preventivo, que visa salvar vidas e construir uma cidade mais segura. Temos recebido crianças, jovens, pessoas com deficiência, autistas, idosos. Além de um trânsito mais seguro, queremos estar mais próximos dessas pessoas enquanto Segurança Pública e colher bons frutos dessa proximidade”, afirmou o secretário.

Agendamento e outros projetos

Escolas, associações de moradores e entidades sociais podem agendar visitas à Minicidade do Trânsito de segunda a sexta-feira, em períodos matutino e vespertino, exceto em dias de chuva. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (24) 99290-7177.

A Semop também mantém os projetos Guarda Mirim e Piloto Cidadão, este último em parceria com as secretarias da Juventude (Sejuv) e de Assistência Social (Smas). O Piloto Cidadão oferece noções de segurança no trânsito a jovens de 14 a 17 anos no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, onde eles podem pilotar karts.

Além disso, a Semop oferece no mesmo local um curso gratuito de pilotagem para motociclistas habilitados, com aulas teóricas e práticas. O curso é ministrado pelo piloto profissional Helder Shad. As inscrições podem ser feitas na sede da Semop, na Ilha São João, ou pelos telefones (24) 3511-3778 ou (24) 99288-5500 (WhatsApp), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados devem possuir CNH e motocicleta própria.