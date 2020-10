Ministério da Agricultura visita Pesagro-Rio para conhecer as instalações do novo laboratório

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 19:55 horas

Rio – A Pesagro-Rio, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, recebeu na última sexta-feira (16) a visita de uma equipe do Ministério da Agricultura (MAPA), que veio conhecer as instalações do novo laboratório que está sendo reformado na sede da empresa. O prédio vai realizar análises fiscais de produtos de origem animal, uma das ações que faz parte da certificação inédita do SISBI conquistada pelo RJ, que autoriza a venda de produtos de origem animal produzidas no estado em todo o país.

– Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais a agricultura do nosso Estado. Estamos atuando firmes com nossas empresas, a Pesagro e a Emater. A conquista da reforma desses laboratórios é fruto do empenho de todos. E queremos avançar cada vez mais – disse o secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz.

A equipe do MAPA, liderada pela Superintendente Federal de Agricultura do RJ, Renata Briata e por Jamile Saad Viana, Chefe da Divisão dos Laboratórios do Centro Estadual de Pesquisa em Qualidade de Alimentos, foi recebida pelo presidente da Pesagro-Rio, Paulo Renato Marques, o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, a Diretora Técnica e o Chefe de Administração da Pesagro-Rio, Leda Kimura e Felipe Masid, além do Superintendente de Defesa Agropecuária do RJ, Paulo Henrique de Moraes.

– A Pesagro ficou muitos anos sem investimentos. Batalhamos bastante e agora estamos conquistando mais esse espaço, com apoio do Ministério e da Secretaria. A empresa precisava de melhorias em seus prédios e atualização dos seus equipamentos. E é exatamente o que estamos fazendo agora. Somos uma empresa que presta serviços de utilidade pública e, portanto, precisa estar atual e preparada – destacou o presidente da Pesagro-Rio, Paulo Renato Marques.

SISBI

O Estado do Rio de Janeiro recebeu recentemente a certificação do Ministério da Agricultura de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). O selo autoriza a comercialização de produtos de origem animal, como carnes, por exemplo, em outras unidades da federação, ampliando assim as opções de venda para os produtores.