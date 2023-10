Ministério Público do Estado do Rio lança cartilha antirracista

Estado do Rio – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) lançou nesta quarta-feira (4) uma cartilha que tem como principal objetivo abordar a luta antirracista. Escrita de forma clara e acessível, a publicação ‘Ministério Público no enfrentamento ao racismo’ destaca a importância do respeito e da igualdade entre as pessoas.

“Nós, membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, estamos comprometidos em garantir que todas as pessoas sejam tratadas com igualdade e respeito, independentemente da cor da sua pele”, diz a introdução da cartilha elaborada pela Coordenadoria-Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana (COGEPDH/MPRJ) e demais estruturas que a integram.

O texto explica, de forma didática, como o Ministério Público atua quando tem notícia sobre comportamentos racistas e nos casos de crimes de racismo. O leitor também aprende a identificar um ato racista, como denunciá-lo e combatê-lo. Tem acesso, ainda, a informações sobre as leis de combate ao racismo e de conceitos ligados ao tema.

Para enriquecer o aprendizado, a cartilha traz informações sobre algumas personalidades negras importantes na história do Brasil, pessoas que lutaram e ainda lutam pela igualdade racial. Nas últimas páginas, o leitor encontra dicas de filmes e livros que tratam do tema.