sábado, 30 agosto 2025
Fale conosco

Ministro do STF André Mendonça participa de aula magna na UFF de Volta Redonda

Evento será no dia 15 de setembro e inscrições deverão ser feitas pela internet

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Volta Redonda – A Universidade Federal Fluminense (UFF), em Volta Redonda, vai promover no dia 15 de setembro uma aula magna com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento, promovido pelo Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Comunicação e Mídia, será realizado às 14h no auditório do 3º andar, Bloco B, no campus Aterrado.

A mesa será presidida pelo professor doutor Marcus Wagner de Seixas. A participação é aberta ao público, e os interessados poderão se inscrever a partir do dia 1º de setembro por meio de link que será divulgado pela organização.

Para os estudantes que participarem da aula serão concedidas horas de atividades complementares.

Você também pode gostar

Exapicor 2025 terá programação católica no dia 29...

Ana Castela e João Gomes animam ExpoAgro Barra...

Olimpede 2025 começa em Volta Redonda com mais...

Teatro Gacemss recebe Espetáculo “Família Addams – Quase...

Barra Mansa intensifica trabalhos para período chuvoso

BM fortalece rede de proteção social em 1º...

Munir Neto e Laura Carneiro garantem mais R$...

Barra Mansa intensifica combate à dengue e roedores...

Barra Mansa realiza mutirão de combate à dengue...

Volta Redonda finaliza atividades do mês de luta...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996