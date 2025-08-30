Ministro do STF André Mendonça participa de aula magna na UFF de Volta Redonda

Volta Redonda – A Universidade Federal Fluminense (UFF), em Volta Redonda, vai promover no dia 15 de setembro uma aula magna com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento, promovido pelo Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Comunicação e Mídia, será realizado às 14h no auditório do 3º andar, Bloco B, no campus Aterrado.

A mesa será presidida pelo professor doutor Marcus Wagner de Seixas. A participação é aberta ao público, e os interessados poderão se inscrever a partir do dia 1º de setembro por meio de link que será divulgado pela organização.

Para os estudantes que participarem da aula serão concedidas horas de atividades complementares.