Módulo Rio é a milésima empresa a receber licença ambiental em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A prefeitura entregou nesta terça (10) a milésima licença ambiental, emitida pela Secretaria Municipal de Ambiente. A licença foi cedida para a empresa Módulo Rio Indústria de Embalagens S/A e autoriza a atividade da empresa após a verificação do cumprimento prévio e de instalação. O alvará é um instrumento de gestão através do qual a administração pública controla empreendimentos e atividades efetivas, ou potencialmente poluidoras, e que possam causar degradação ambiental.

“É importante deixar claro para todos que a licença é exigida em três tipos de situações diferentes: atividades que fazem uso direto de recursos como solo, água ou animais, por exemplo, a mineração e agropecuária; empresas consideradas poluidoras, que além de extrair recursos também produzem resíduos sólidos, líquidos ou gasosos; e atividades que causam degradação do meio ambiente, como obras de infraestrutura”, explicou o prefeito Mário Esteves.

“A empresa, que recebeu a licença de número 1 mil, a Módulo Rio, é uma fábrica especializada na produção de embalagens metálicas e beneficiamento de produtos siderúrgicos. Dessa forma, a documentação de licenciamento é exigida, pois seu funcionamento impacta diretamente no meio ambiente”, completou.

A documentação pode ser emitida por integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) –, em Barra do Piraí, a responsável por fazê-lo é a Secretaria do Ambiente. “É um prazer comemorar a milésima licença emitida pela Secretaria de Ambiente. Ela foi destinada para a Módulo Rio, após essa passar pelo licenciamento prévio que aprovou a localização e a concepção da empresa. Ela ainda passou pelo licenciamento de instalação, que autoriza seu estabelecimento na área de acordo com as medidas de controle ambiental. E, finalmente, a última fase, a de operação, autorizou as atividades da empresa”, apontou o titular da pasta, Francisco Barbosa Leite.