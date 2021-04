Morador de Parapeúna desaparecido desde o dia 20 é encontrado morto

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 23:14 horas

Valença- Carlos Henrique de Barros, de 36 anos, morador do distrito de Parapeúna, em Valença, foi encontrado morto no fim da manhã deste domingo, dia 25.

Carlos tinha saído de casa por volta de 16h30 da última terça-feira dia 20 para caminhar e não retornou mais. O caso do desaparecimento já tinha sido comunicado na 91ª Delegacia de Polícia.

De acordo com as primeiras informações o corpo foi encontrado dentro do Rio Preto nas proximidades onde residia.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, e o caso encaminhado para 91º Delegacia para as providências cabíveis para remoção do corpo para o Instituto Médico Legal em Volta Redonda.