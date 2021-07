Morador se queixa de atendimento no Detran.RJ

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 12:50 horas

Sexta-feira foi destinada para atendimento preferencial às pessoas portadoras de necessidades especiais

Sul Fluminense – O morador do bairro Aterrado, Luis Ricardo Catta Preta Silva Fulgoni, de 34 anos, afirma ter feito uma verdadeira maratona na manhã desta sexta-feira, 2, em busca de atendimento preferencial para portadores de necessidades especiais nos postos do Detran.RJ. Luiz é autista e disse que ao chegar no posto do órgão, em Volta Redonda, em busca dos serviços de Habilitação e Identificação Civil, acabou sendo remetido para uma fila de atendimento, contrariando a proposta divulgada pelo Detran.RJ, de atendimentos preferenciais para Dia D para pessoas com deficiência, que acontece em todo o estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.

Situação semelhante, segundo o morador, ocorreu no Posto do Detran.RJ em Quatis, onde ele afirma que funcionários desconheciam as regras de prioridades para atendimentos às pessoas com deficiência. “Me pediram para ficar na fila em descumprimento a lei que nos garante atendimento preferencial, ainda mais neste dia de hoje, quando o próprio Detran.RJ, afirma nos ter reservado essa data para esse grupo preferencial nos atendimentos”, se queixou o morador que, somente conseguiu ser atendido no Posto do Detran.RJ, em Porto Real.

Em nota a assessoria do Detran.RJ lamentou “que tenha havido um desencontro de informações e solicita que o usuário retorne ao posto no horário ou dia de sua preferência”. No comunicado, o órgão explica ainda que em relação a Quatis o posto é um convênio entre o Detran e a prefeitura local. “Houve um problema no equipamento e a unidade não está abrindo hoje. O Detran já está em contato com os responsáveis da Prefeitura pelo posto para resolver o problema”.

Ainda, segundo a assessoria do órgão o Dia D de inclusão das pessoas com deficiência, para serviços de identificação civil e habilitação sem necessidade de fazer agendamento, segue em todo o estado. Os serviços veiculares também serão oferecidos sem agendamento prévio, mas somente no posto Detran Acessível – PCD, na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão. O Detran.Rj orientou, porém, que usuários levem documentação comprovando PCD.