Moradora de Volta Redonda encontra gata que estava desaparecida

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 10:40 horas

Volta Redonda – A gata desaparecida no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, desde 4 de abril, foi encontrada nessa sexta-feira, dia 23. A informação é de Gabriella Martins Duque, de 29 anos, neta da dona de Belinha, de 2 anos.

Segundo Gabriela, após dias de procura e postagens nas redes sociais, uma pessoa entrou em contato com um membro da família e, posteriormente, foi ao encontro da gatinha, que estava sendo cuidada desde então. ”Mandando mensagem para agradecer ao DIÁRIO DO VALE, mais uma vez, por ter nos ajudado com as buscas. E dizer que, finalmente, depois de 20 dias, conseguimos encontrar a Belinha. Uma pessoa entrou em contato com minha tia que explicou como tudo aconteceu em sua rede social. Enviei o texto que ela – a tia – publicou em agradecimento. Nele, ela explica como foi”, disse.

O texto que Gabriela comentou trata-se de um agradecimento de Leiliane Simeão Duque, postado em uma rede social, momentos após o reencontro. Desde o sumiço de Belinha, Leiliane e toda família, vinham compartilhando fotos e textos sobre o caso, na tentativa de encontrá-la.

”Finalmente Belinha foi encontrada! De suas andanças nesses 20 dias, sabemos pouco, mas a força do bem é maravilhosa. Ela estava no bairro, entrando há uns 5 dias numa casa – tipo apartamento – aonde comia dormia e sumia. Hoje, a moça, que nunca teve animal, postou a foto da gata e alguém mandou o post dizendo da procura por ela. Da estrada mesmo a moça me ligou, passou o endereço e disse ser provável que ainda estivesse por ali. Um outro morador muito atencioso nos ouviu, deixou entrar no quintal e lá estava Belinha: na escada! Assustada, mas creio que feliz. Passará por banho, consulta e exames por esses dias. Muito obrigada a todos que participaram. Que sirva de motivação para vermos o poder das mídias sociais. Gratidão!”, escreveu Leiliane.

Por fim, Gabriela também agradeceu pelo apoio durante as buscas pela gata da avó, dona Delcia de Souza Martins, de 90 anos.

”Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que não podemos explicar como aconteceram. Situações difíceis, momentos inesquecíveis, alegrias, tristezas. Mas existem forças as quais nunca devemos esquecer: FÉ E ESPERANÇA! Nas pequenas experiências que vivemos, é de onde temos a prova e a certeza de que existe uma força impulsionando todos os acontecimentos das nossas vidas. E é sim inexplicável, mas é tão real quanto nosso dia-a-dia. Hoje, depois de exatos 20 dias de buscas incansáveis atrás da nossa gatinha, obtivemos sucesso! Sim, encontramos a Belinha! Encontramos porque não desistimos, fomos perseverantes e hoje tivemos o retorno do que estávamos pedindo em nossos corações! Isso é FÉ, isso é ESPERANÇA, isso é DEDICAÇÃO. Independente do que aconteça na sua vida, em qualquer circunstância, NÃO DESISTA! Tudo tem a hora certa pra acontecer, tudo vem no seu tempo. Mas não o tempo que você escolhe e sim no tempo que Deus preparou para você receber! Gostaria de agradecer primeiro a DEUS e a todas as pessoas que nos ajudaram a divulgar as buscas pela Belinha”, finalizou.

No dia 10 de abril, o DIÁRIO DO VALE fez nova publicação sobre o caso, após Gabriela informar que havia a possibilidade de Belinha estar próxima à SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), e também, de um dos refeitórios da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), no bairro Nossa Senhora das Graças). Na ocasião, familiares foram ao local, mas não encontraram Belinha; encontrada nessa sexta-feira, no bairro da família.