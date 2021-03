Matéria publicada em 17 de março de 2021, 10:14 horas

Andressa Nunes, de 23 anos, mãe de um bebê de 1 ano e 4 meses, possui miopia, astigmatismo e estrabismo convergente

Volta Redonda – A moradora do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, Andressa Nunes Pereira da Silva, de 23 anos, criou uma vaquinha solidária, online, para arrecadar fundos para custear duas cirurgias nos olhos. Mãe de um bebê, de 1 ano e 4 meses, a jovem procura ajuda e diz que descobriu, há 13 anos, que possui mutação acelerada no que diz respeito ao grau de sua visão, desde então. Em dois anos, por exemplo, ela adquiriu 5 graus em uma das vistas; o que tem se agravado com o tempo e isso tem causado transtornos à ela.

”Criei essa vaquinha com o intuído de arrecadar meios para as minhas cirurgias. Com 10 anos fui ao oftalmologista pela primeira vez e ele constatou, naquele momento, um grau bem alto; porém, nunca cogitou uma futura cirurgia. Mais ao longo dos anos, eu fui percebendo uma dificuldade muito grande para enxergar e percebi que tudo para mim era como um borrão. Voltei ao oftalmologista e ele constatou grau elevado. Hoje possuo oito graus no olho esquerdo e nove no olho direito. Isso me fez ter outro problema nos olhos”, explicou.

Andressa ressaltou que além da miopia e astigmatismo, possui estrabismo convergente e para corrigir isso, precisa da cirurgia. A jovem explicou que já buscou informações para tentar a intervenção médica pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e afirmou que a fila de espera para passar pelo procedimento é de, pelo menos, três anos; o que pode piorar seu quadro.

”Infelizmente a fila do SUS é de três anos e eu não posso esperar esse tempo por questão de saúde. Além da piora do meu quadro, corro risco de perder a visão. Por isso resolvi pedir ajuda para realizar essas cirurgias. Sou de uma família muito humilde e infelizmente o valor dessas cirurgias estão fora do meu alcance”, disse.

O valor da cirurgia, segundo Andressa Nunes, é de R$12.000,00. A jovem ressalta que essa quantia cobre as cirurgias, mais internação e anestesista. E que um dos procedimentos seriam feitos no Hospital Hinja e o outro, somente em São Paulo, capital.

No site onde a vakinha foi criada consta arrecadação de R$50,00 até o momento. Por fim, a jovem deixa uma nota de agradecimento aos que queiram ajudá-la. ”Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero, de coração, voltar aqui em breve com a notícia da tão sonhada cirurgia. Um beijo!”, diz.