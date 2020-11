Moradora reclama de falta de poda em árvores que está prejudicando fornecimento de energia

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 16:30 horas

Volta Redonda– A moradora Josiane Finamore Dias entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE reclamando da constante falta de energia elétrica, na Rua Érika Berbert, no bairro Vila Rica- Três Poços, em Volta Redonda. A moradora afirmou que o problema é em decorrência da queda de galhos de árvores durante as chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Josiane Dias solicitou a Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia, o serviço de poda de árvores, mas antes de entrar em contato com a imprensa não havia tido resposta.

A reportagem, no entanto, entrou em contato com a assessoria da empresa, que prontamente emitiu uma nota informando que “enviou uma equipe ao local e constatou a necessidade de realização de poda, que será realizada no dia 20 de novembro”.