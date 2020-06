Moradores da Barreira Cravo relatam excesso de queimadas em terreno da CSN

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 11:38 horas

Volta Redonda – O excesso de queimadas em um grande terreno da CSN está preocupando moradores do bairro Barreira Cravo. Segundo relatos de pessoas que moram no local, nos últimos ias foram mais de quatro registros. Na noite desta segunda-feira, dia 22, um novo e grande foco de incêndio foi denunciado. A associação de Moradores do bairro ligou para a empresa e os bombeiros da CSN teriam ido ao local. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa para ter uma posição sobre o caso.

“Colocaram fogo e como o mato está seco acaba se espalhando. São muitos transtornos, pois tem a sujeira da fuligem, o cheiro forte de fumaça, mas principalmente ataca quem tem problemas respiratórios. Estamos nos reunindo para tomar uma decisão em conjunto – disse a presidente da associação de moradores, América Tereza.

Os moradores se queixaram de que o problema é recorrente em tempos de seca, como nos meses do meio do ano. No entanto, há uma percepção de que nos últimos dias a situação ficou ainda pior.