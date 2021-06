Moradores da Ilha Grande serão vacinados no dia 10 de julho

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 10:09 horas

A expectativa é que 2.500 moradores recebam o imunizante durante a ação

Angra dos Reis – Depois de divulgar um extenso calendário de vacinação da população contra a covid-19, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou que vacinará toda a população com mais de 18 anos da Ilha Grande. A notícia foi dada em primeira mão pelo prefeito Fernando Jordão, durante a live realizada na noite de segunda-feira (28).

A ação será promovida em parceria com o Governo do Estado e acontecerá no sábado, dia 10 de julho. Serão mobilizados 60 profissionais da secretaria municipal de Saúde, além de funcionários de outras secretarias parceiras e da Secretaria de Estado de Saúde.

Haverá pontos de vacinação fixos nas unidades de saúde e vacinação volante nas praias. A expectativa é que 2.500 pessoas sejam vacinadas neste dia. Para receber o imunizante o morador deve apresentar comprovante de residência e CPF.

– O governador Cláudio Castro e o nosso prefeito Fernando Jordão fizeram uma parceria que vai possibilitar a vacinação dos moradores de todas as praias da Ilha Grande. Mais um grande passo para a proteção dos moradores de Angra dos Reis contra a covid-19 – afirmou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca.