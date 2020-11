Moradores da parte alta do Bairro Morada Verde em Barra Mansa estão há oito dias sem fornecimento de água

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 14:41 horas

Problema existe há mais de um mês com constantes interrupções

Barra Mansa- Moradores da parte alto do bairro Morada Verde estão alagando que desde a quinta feira passada, eles não estão mais recebendo água em suas residências.

Segundo a moradora Joseane Freiras, que trabalha como fiscal de caixa, este problema é constante para os moradores da parte alta do bairro.

– Já tem um mês que o fornecimento de água não é normal e este problema no abastecimento ocorre toda semana. No meu caso, como tenho duas caixas d’água, estou desde segunda feira, dia 09, sem fornecimento do Saae. Já entrei em contato com o Saae e eles até vieram a minha residência, e sempre falam que vão resolver, mas continua do mesmo jeito e nada fazem. É uma falta de respeito com a população, pois sempre ligamos e dão a mesma desculpa de que vão resolver, mas nunca resolvem – lamentou a moradora.

De acordo com Joseane, os funcionários do Saae sempre alegam que devido à altura do local, não tem pressão para a água chegar às residências mais altas, dificultando dessa forma o abastecimento em alguns momentos.

– Outros moradores que residem no final da rua B, também alegam que desde segunda feira estão sem água. Estamos nos virando buscando água na mina da Vila Ursulina, mas dá muito trabalho e não é suficiente – ressaltou.

Resposta do Saae-BM

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informa que enviou na manhã desta sexta-feira (13) uma equipe da Coordenadoria de Água e Esgoto ao bairro Morada Verde para averiguar a reclamação. A autarquia destaca que não houve nenhuma solicitação para este problema em seu call center e que esta situação acontece em um ponto isolado do bairro, onde as moradias ficam acima do nível do reservatório, o que afeta a pressão de água para abastecimento, mas que o local é atendido rigorosamente, no período do final da noite.

O Saae pede que em caso de problemas no abastecimento de água, o munícipe ligue para o call center, que funciona de segunda a sexta, das 07h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 06h às 18h.