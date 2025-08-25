Moradores de Angra poderão sugerir melhorias em questionário do PCA

Angra dos Reis – A equipe do Programa Comunidades de Angra (PCA) vai ouvir, entre esta terça (26) e quinta-feira (28), os moradores de Santa Rita II, Bracuí e Condomínio Morada do Bracuí. Os entrevistadores do PCA vão aplicar o questionário online, com perguntas sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Angra dos Reis, das 9h30 às 13h30.

Na terça-feira (26), a tenda do programa será montada na Santa Rita II, em frente ao Mercado Exato, na Av. Beira Mar; na quarta-feira (27), no Bracuí, na entrada da Rua Três Amigos; e na quinta-feira (28), no Condomínio Morada do Bracuí, na Rua Jasmim, 224, em frente à Associação de Moradores.

Ao responder o questionário, os moradores podem sugerir melhorias para suas comunidades, apontar a necessidade da realização de obras e outras ações necessárias do governo municipal. A escuta é importante para que a equipe do PCA possa fazer um diagnóstico das principais reivindicações de quem vive nessas localidades.

O Programa Comunidades de Angra é uma realização da Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Angra dos Reis.