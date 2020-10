Moradores de cinco bairros enfrentam falta de água em Barra do Piraí

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 12:52 horas

Equipes da prefeitura estão no local em busca de soluções para o problema que persiste há dois dias

Barra do Piraí – O abastecimento de água em cinco bairros da cidade poderá ser normalizado, nas próximas horas. Pelo menos é o que esperam os moradores dos bairros – Dr Mesquita, Santo Antônio, São José, Santa Bárbara, Belvedere e Lago Azul – que há dois dias enfrentam falta de água.

Segundo agentes da Secretaria de Água e Esgoto de Piraí, técnicos do órgão estão desde a manhã desta quarta-feira, 7, percorrendo a rede em busca de solução para o problema. Até agora foram encontrados quatro vazamentos, mas o volume de água que chega às casas, continua baixo.

O secretário de Água e Esgoto, Robson Miguel Maia da Silva, disse que o dano está na tubulação subterrânea de um cano de 4 polegadas.

– Após realizarmos um procedimento, conhecido como manobra, na tubulação que joga água para o Belvedere, vimos que existia tubulação com problema -explicou, afirmando que desde às 7h de hoje, equipes do órgão procurando o local do vazamento subterrâneo. “Por mais que tenham achado quatro vazamentos, não detectamos o principal, que vem afetando os bairros.