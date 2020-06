Moradores de Conservatória devem economizar água por conta de serviços de manutenção em ETA

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 08:57 horas

Valença – Moradores do distrito de Conservatória deverão economizar água nesta quinta-feira, 11, por conta da interrupção do abastecimento da localidade devido a serviços de manutenção da Estação de Tratamento de Água (ETA), que será realizadas pela Cedae (Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro).

O serviço terá início às 07 horas com previsão de ser concluído até as 17 horas da sexta-feira (12). O fornecimento de água será retomado logo em seguida, normalizando o abastecimento. Em algumas localidades porém, como ruas altas, o abastecimento pode levar até 48 horas para ser totalmente restabelecido.

Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e, se possível, adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.