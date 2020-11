Moradores de Ipiabas devem economizar água nesta quinta

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 09:22 horas

Barra do Piraí – Moradores do distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, devem economizar água nesta quinta-feira, 19. Isto porque, a Cedae vai realizar, neste dia, a manutenção preventiva no sistema de abastecimento de água da localidade. O serviço terá início às 08 horas e deve ser concluído até o meio dia. Durante sua execução, será preciso paralisar o abastecimento de Ipiabas. O fornecimento de água será retomado assim que a manutenção for concluída, devendo se normalizar em todo o distrito em até 24 horas.

Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo.