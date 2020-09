Moradores de Ipiabas ficam sem água nesta terça-feira, 22

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 08:04 horas

Barra do Piraí – Moradores do distrito de Ipiabas deverão economizar água nesta terça-feira, 22, por conta da interrupção no abastecimento, provocada por obras de manutenção em uma das estações de tratamento de água na localidade. Segundo a Cedae o serviço terá início às 07 horas e deve ser concluído até às 12 horas do mesmo dia.

A produção de água será retomada logo que o serviço concluído, mas em alguns locais, como ruas altas, o abastecimento pode levar até 24 horas para se normalizar.

Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Cedae pede que os clientes usem água de forma equilibrada e, se possível, adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo.