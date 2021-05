Moradores de Pinheiral devem economizar água nesta quinta-feira

Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 08:06 horas

Pinheiral – Moradores de diversas localidades da cidade devem economizar água nesta quinta-feira, 27, por conta da manutenção na Estação de Tratamento de Água de Pinheiral. Durante a execução do serviço, que terá início às 07 horas e deve ser concluído até as 17 horas, o fornecimento de água será interrompido no município.

O abastecimento será retomado após a conclusão do reparo, mas pode levar até 36 horas para se restabelecer por completo em alguns locais. Imóveis que disponham de sistema de reserva (cisterna e/ou caixa d’água) não deverão ter problemas de abastecimento.

A Companhia orienta os moradores da região afetada a usar de forma equilibrada os reservatórios internos (caixas d ‘água e cisternas), reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Vale informar que clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.