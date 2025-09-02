terça-feira, 2 setembro 2025
Moradores de Três Rios ganham ecoponto da Light para coleta de resíduos

Clientes da companhia terão oportunidade de economizar na conta de energia ou beneficiar uma instituição social parceira

by alice couto

Foto: Divulgação

Três Rios – Clientes da Light agora podem contar com um novo ecoponto de coleta do projeto Light Recicla, que promove a troca de resíduos recicláveis por descontos na conta de energia. A unidade está localizada em Três Rios e funciona às segundas e terças-feiras, das 9h às 16h. Por meio da parceria entre a concessionária e o espaço local, clientes podem trocar materiais como papel, plástico, vidro, metal e óleo vegetal por descontos na fatura de energia ou conceder o bônus para uma das instituições sociais cadastradas no projeto.

Rodrigo Brulher, coordenador de eficiência energética da Light, comentou a iniciativa.

“Reciclar é mais do que uma ação ambiental, é um compromisso com o futuro. Ao adotar a reciclagem como prática cotidiana, reduzimos o volume de lixo nos aterros, preservamos recursos naturais e diminuímos os impactos ambientais causados pela extração de matérias-primas e produção de novos produtos”, afirmou.

Para participar basta ir até o ecoponto com a conta de luz e se cadastrar no projeto. A partir daí, a pessoa recebe o cartão do cliente ou pode baixar o aplicativo e começar a entregar diversos materiais recicláveis em troca de bônus. Cada item tem um preço por peso, que gera crédito na conta de energia escolhida.

Quanto mais material reciclável for trocado, maior o bônus na conta. O cliente pode levar seus resíduos quantas vezes desejar. A cada pesagem, um novo desconto. Importante que os materiais estejam higienizados.

“Quando o cliente leva seus resíduos ao Light Recicla ele tem a oportunidade de economizar na conta de luz ou beneficiar uma instituição social parceira; todos saem ganhando”, finaliza Brulher.

Serviço

Ecoponto Light Recicla – Três Rios
Local: R. Santo Antônio, 3948 – Triângulo, Três Rios – RJ
Horário de funcionamento: segundas e terças-feiras, das 9h às 16h

