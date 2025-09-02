Moradores de Três Rios ganham ecoponto da Light para coleta de resíduos

Três Rios – Clientes da Light agora podem contar com um novo ecoponto de coleta do projeto Light Recicla, que promove a troca de resíduos recicláveis por descontos na conta de energia. A unidade está localizada em Três Rios e funciona às segundas e terças-feiras, das 9h às 16h. Por meio da parceria entre a concessionária e o espaço local, clientes podem trocar materiais como papel, plástico, vidro, metal e óleo vegetal por descontos na fatura de energia ou conceder o bônus para uma das instituições sociais cadastradas no projeto.

Rodrigo Brulher, coordenador de eficiência energética da Light, comentou a iniciativa.

“Reciclar é mais do que uma ação ambiental, é um compromisso com o futuro. Ao adotar a reciclagem como prática cotidiana, reduzimos o volume de lixo nos aterros, preservamos recursos naturais e diminuímos os impactos ambientais causados pela extração de matérias-primas e produção de novos produtos”, afirmou.

Para participar basta ir até o ecoponto com a conta de luz e se cadastrar no projeto. A partir daí, a pessoa recebe o cartão do cliente ou pode baixar o aplicativo e começar a entregar diversos materiais recicláveis em troca de bônus. Cada item tem um preço por peso, que gera crédito na conta de energia escolhida.

Quanto mais material reciclável for trocado, maior o bônus na conta. O cliente pode levar seus resíduos quantas vezes desejar. A cada pesagem, um novo desconto. Importante que os materiais estejam higienizados.

“Quando o cliente leva seus resíduos ao Light Recicla ele tem a oportunidade de economizar na conta de luz ou beneficiar uma instituição social parceira; todos saem ganhando”, finaliza Brulher.

Serviço

Ecoponto Light Recicla – Três Rios

Local: R. Santo Antônio, 3948 – Triângulo, Três Rios – RJ

Horário de funcionamento: segundas e terças-feiras, das 9h às 16h