Moradores de Vila Rica/São Luis reclamam que estão há cinco dias sem abastecimento de água e pedem uma solução

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 10:47 horas

Eles alegam que rede nova apresentou vazamento

Volta Redonda- Os moradores das ruas A, B e C no bairro Vila Rica/São Luis estavam esperançosos de que as obras da nova rede de abastecimento no bairro seria a solução para a falta de água no local, mas não foi bem isso que aconteceu.

Segundo o morador da Rua Florito Periard, Clécio Barsanulfo, as três ruas do bairro estão sem água há cinco dias.

De acordo com o morador, a previsão do Saae-VR(Serviço Autônomo de Água e Esgoto) era de que na terça-feira, 13, seria ligada uma rede nova, mas segundo ele, apresentou vazamento.

– Os técnicos do Saae me informaram que a antiga rede de abastecimento estaria funcionando normalmente, só que não está e com isso ficamos sem água desde a segunda feira de manhã. Obtive a informação do Saae que devido ao problema de vazamento na rede nova, a previsão é que o reparo fique pronto só na próxima semana. Eu estou sem água até para escovar os dentes – lamentou.

O morador ressaltou que esteve no Saae pessoalmente para reclamar, e o chefe do abastecimento de água confirmou o envio de carro pipa para ajudar os moradores neste período, mas segundo o morador, o caminhão pipa só levou água uma única vez está semana.

Resposta do Saae

Em nota, o Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou que a nova rede de distribuição de água potável está em fase de testes, que começou na terça-feira, dia 13, e tem previsão de duração de 10 dias.

A nova rede tem 3,5 mil metros e está passando pelos testes para ver se as interligações terão vazamentos, que assim que identificados já são reparados.

De acordo com o Saae, a rede antiga ainda está em funcionamento e a autarquia está dando suporte no abastecimento através de caminhões pipa.