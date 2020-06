Moradores do Abrigo de Barra Mansa recebem curso de panificação e confeitaria

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 18:37 horas

Barra Mansa– Os moradores do Abrigo Municipal estão há três semanas recebendo o curso de panificação e confeitaria, que faz parte do projeto ‘Geração de Renda’. A iniciativa acontece aos sábados e conta com aula teórica e prática. Após a confecção dos alimentos, os mesmos são comercializados no próprio abrigo. Toda a renda adquirida com os produtos é revertida para a compra dos ingredientes e dividida entre os participantes.

A ação é uma iniciativa da prefeitura de Barra Mansa e recebe o apoio de várias instituições e entidades. Uma delas é o Grupo Acolher, que faz a divulgação dos produtos, por meio das redes sociais. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, expressou a sua satisfação em acompanhar os moradores em situação de rua aprendendo mais uma função.

– Eles estão tendo a oportunidade de participar de diversas atividades. Além de aulas, aprenderam a cultivar verduras e fazer hortas e também curso de padeiro e confeiteiro. O resultado tem sido aprovado. Gostaria de parabenizar os envolvidos nesta iniciativa. Além de ser um projeto que efetivamente está transformando vidas, garanto que o pão está uma delícia – disse Drable.

De acordo com o coordenador do Centro de Referência e Assistência Social (Creas) e professor do curso, Célio Carlos de Oliveira, o principal objetivo da iniciativa é oportunizar o conhecimento desta área.

– O projeto consiste em estimular os participantes a conhecer as técnicas de confecção e preparação dos produtos. Com isso, eles têm chances de ingressar no mercado de trabalho e de conquistar sua renda própria. Estamos muito felizes em fortalecer a cidadania, dando a eles essa oportunidade – comentou Célio.

André Rocha, de 38 anos, e Marcos Antônio, 28, são dois dos quatro participantes do projeto ‘Geração de Renda’. Para eles, o curso tem sido muito produtivo.

– Nunca imaginei que para fazer um pão exigia tantos detalhes. Estamos aprendendo todo o passo a passo e isso tem sido um estímulo para que busquemos melhores oportunidades futuramente. Com certeza, vou querer continuar aprendendo a trabalhar com essa produção – revelou André.

Outras iniciativas

Além do programa de panificação e confeitaria, os abrigados recebem outras iniciativas, através do projeto “Gerando Renda”, como cultivo de hortaliças e arte em pneu. Está previsto para os próximos dias aulas de artesanato.

Serviço

O Abrigo Municipal fica na Rua Adolpho Klotz, nº 837, no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa.