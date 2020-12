Moradores do Água Comprida, em Barra Mansa, são testados para Covid-19

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 15:23 horas

Barra Mansa- Moradores do Água Comprida foram testados para Covid-19 na manhã desta sexta-feira, dia 11, em Barra Mansa. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a testagem itinerante no município com o objetivo de identificar e monitorar novos casos da doença, a ação vem acontecendo diariamente, totalmente sem custo à população, em diversos pontos da cidade.

O teste rápido permite verificar, de forma instantânea, a contaminação do vírus. O procedimento também possibilita que seja elaborado um panorama da cidade, permitindo que estratégias mais eficazes sejam adotadas, visando o enfrentamento ao vírus. Sérgio Gomes, secretário de Saúde de Barra Mansa, ressaltou a importância dessa iniciativa.

“Através do teste rápido, conseguimos garantir que a saúde do município tenha esse monitoramento e controle. Nosso objetivo é continuar expandindo essa iniciativa até que toda cidade esteja testada. Com isso conseguiremos manter a nossa rede disponível para atendimento de qualidade aos pacientes”, salientou o secretário.

Testagem em massa no Jardim América

Na última quinta-feira (10), foi a vez dos moradores do bairro Jardim América receberem a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, na quadra do bairro, para realizarem o procedimento.

O teste rápido para detecção do novo coronavírus é através da coleta de sangue, feito por um pequeno furo no dedo. O resultado pode ser conferido 15 minutos após o procedimento, que também informa se o testado já teve o vírus e está com anticorpo ativo.