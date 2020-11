Moradores do Bairro Dom Bosco alegam que há 15 dias o abastecimento de água não está sendo frequente

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 12:12 horas

Segundo eles a água está sem força para chegar à caixa d’água

Volta Redonda- Moradores do bairro Dom Bosco estão se queixando que há 15 dias o fornecimento de água no bairro passou a ficar incompleto e não está sendo suficiente para abastecer as caixas d’água em sua totalidade.

Segundo André Lopes, que reside na Rua Hermes da Fonseca nº 241, no bairro Dom Bosco, já faz 15 dias que o fornecimento de água não está sendo completo.

– Geralmente a água chega à noite e quando chega, ela não está tendo força para encher por completo a caixa. No meu caso, eu estou me virando com a ajuda de vizinhos. A água quando vem só sai pela torneira da parte baixa da casa, e mesmo assim só dá para encher um ou dois baldes. Dessa forma fica difícil para tomar banho e cozinhar – lamentou André.

Alguns vizinhos já entraram em contato com o Saae e foram informados que o abastecimento está normal.

Reposta do Saae

Em nota, o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou que a nova rede de distribuição de água potável, construída ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz já está em funcionamento e atendendo os moradores da região.

O investimento está passando pela fase final do processo de instalação, que são os últimos ajustes e adequações para garantir o melhor desempenho da rede. De acordo com a autarquia não foram registradas reclamações nos últimos dias sobre a falta do abastecimento.