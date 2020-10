Moradores do bairro Santo Agostinho estão sem energia elétrica, em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 15:07 horas

Light informou em nota que está substituindo um poste na região, em caráter emergencial

Volta Redonda- Moradores da Rua Visconde de Cairu e adjacências, no bairro Santo Agostinho, estão sem energia elétrica desde às 9h45 desta quinta-feira, dia 01. Alguns moradores entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE relatando o problema.

A falta de energia prejudica o estoque de certos alimentos, que precisam ser refrigerados, e além de afetar as atividades domésticas, muitos moradores também relataram que estão trabalhando com home office e a demora no retorno da energia está interferindo no andamento das tarefas.

Em nota, a Light, concessionária responsável pelo fornecimento da energia elétrica, informou que “a interrupção acontece pois a Light está substituindo um poste na região, em caráter emergencial. Mas não é o bairro todo que está sendo atingido. Apenas uma região pontual”, finalizou a nota.