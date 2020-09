Moradores do bairro Vila Rica/São Luis estão sem água desde domingo

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 15:16 horas

Volta Redonda- Moradores de três ruas localizadas no bairro Vila Rica/São Luis, entraram em contato com o Diário do Vale para reclamar de um problema que tem incomodado eles há mais de 20 anos, a constante interrupção no fornecimento de água naquela região.

De acordo com o morador da rua A, no bairro Vila Rica/São Luis, Clécio Barsanulfo da Cruz, o domingo foi o último dia que caiu água em sua caixa d’água.

– Estou ligando para o Saae-VR(Serviço Autônomos de Água e Esgoto) desde quarta-feira e eles sempre respondem que irão verificar o problema e enviar um caminhão pipa, mas nada acontece.

Atualmente são três ruas que estão sem água, as ruas A, B e C. Este problema é constante no bairro há quase 20 anos e nunca melhora – lamentou o morador.

Clécio reclamou que nesta sexta feira, ele não encontrou água em sua casa nem para escovar os dentes, por causa disso ele foi obrigado a se deslocar para a casa de sua filha, localizada no bairro Santa Cruz, para tomar um banho e só assim ir trabalhar.

“É uma situação muito desagradável que eu não desejo para ninguém”, comentou desanimado.

Em nota o Saae informou que a autarquia confirmou que realmente está com algumas reclamações dessa região sim, e diante disso está verificando o que pode ser feito para melhorar o abastecimento.

A Gerência Técnica do Saae também informou que está em andamento a construção de uma rede adutora no São Luis com o objetivo de atender a demanda do bairro e solucionar em definitivo o problema.

De acordo com o Saae, o prazo de finalização desta obra é de 60 dias.