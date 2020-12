Moradores do Bairro Volta Grande II usam a criatividade para embelezar a rua em que residem

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 10:58 horas

Volta Redonda- A criatividade e a vontade de fazer algo para melhorar o aspecto visual da rua 1021, no bairro Volta Grande uniu moradores daquela localidade.

Um belo exemplo de cuidado e também de apelo ao Poder Público foi batizado de ‘Jardim Suspenso’ pela moradora que o idealizou.

“Eu e o meu marido resolvemos durante este tempo de pandemia fazer alguma coisa com o muro que circula a ‘montanha de escória da CSN’ bem em frente da nossa casa, e tivemos a ideia de pintarmos o local e pendurar diferentes plantinhas em garrafas pets para dessa forma termos um olhar agradável e ao mesmo tempo embelezar a nossa rua. Fizemos na verdade um jardim suspenso”, contou Vera Lúcia Correia, moradora da rua 1021 desde 1990.

Bem próximo ao jardim da Vera, uma outra iniciativa bonita dos alunos da Escola de Música ‘Pink House’, também tem impressionado quem passa pelo local.

Segundo a professora Ana Elisa, que com a ajuda de seus alunos pintaram o muro de rosa com dezenas de mãozinhas de diferentes cores, a ideia deu um aspecto mais alegre ao local que estava abandonado há um bom tempo.

“A professora Ana Elisa, é muito atenta e muito dinâmica ao dar um tom diferentes ao paredão”, explicou a moradora Vera, autora do ‘jardim suspenso’ no muro que circula o morro de escória do bairro.

Uma outra iniciativa de uma vizinha da moradora Vera Lúcia também está sendo elogiada pelos moradores e quem passa pelo local. Trata-se de uma ‘Árvore de Natal’ de garrafas Pets articulada pela Dona Cleuza Maria, moradora da mesma rua, que também deu um novo aspecto ao local.

Preocupação

A moradora Vera Lúcia, demostrou contrariedade e preocupada com o liquido viscoso e branco que escorre por baixo do muro e atinge o asfalto da rua. “A água mina da ‘montanha de escória’, e é constante, mesmo sem chuva, sempre provoca buracos na rua e ainda espira nos carros, se não lavar na hora fica uma mancha na lataria do veículo”. Comentou Vera junto ao representante do Mep (Movimento Ética na política), José Maria da Silva, Zezinho, que esteva no local e que prometeu encaminhar a sua reclamação junto a equipe ambiental do Mep.