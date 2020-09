Moradores do Jardim Guanabara em Barra Mansa se queixam de lâmpadas queimadas no local

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 11:57 horas

Falta de iluminação já causou sérios acidentes

Barra Mansa- Moradores que residem na servidão no final do Jardim Guanabara e que dá acesso ao bairro Santa Rita da Dutra, afirmam que constantemente tem tido problemas com a falta de iluminação no local.

Os moradores estão solicitando mais atenção das autoridades públicas e pedem que a prefeitura vá ao local para trocas as lâmpadas queimadas localizadas próximas a Igreja Assembleia de Deus.

De acordo com um morador que preferiu não se identificar, essa situação já persiste a bastante tempo, e como consequência disso a servidão já teve uma pessoa que se acidentou devido a falta de iluminação no local, vindo a óbito em consequência do acidente.

– Será que nem na época de eleição o poder público vai tomar providências sobre isso. Será que vai até quando essa gracinha de só o vereador ter que solicitar o serviço e trocar as lâmpadas ou tampar buraco, entre outras coisas. Chega disso, vamos trabalhar e atender as comunidades porque quem paga imposto somos nós – reclamou o morador.

O morador lembrou que quem ajudava infelizmente não pode mais ajudar devido ao período de eleições. “Agora é a hora de fazermos a diferença na urna voto a voto”, alertou o morador.

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Manutenção Urbana, informa que já tomou ciência da reivindicação dos moradores. A Secretaria destaca ainda que o reparo no local já foi incluído na programação da pasta.