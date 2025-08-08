sexta-feira, 8 agosto 2025
Moradores do Parque Mambucaba serão ouvidos pelo PCA

Objetivo do programa é levantar demandas e sugestões de melhorias nos serviços

by adrielly ribeiro

Angra dos Reis – O Programa Comunidades de Angra (PCA) estará no Parque Mambucaba, entre segunda (11) e quinta-feira (14), para ouvir as demandas dos moradores. A ação será realizada das 9h30 às 15h, com a equipe do programa visitando pontos de encontro e percorrendo residências e comércios locais.

A escuta dos moradores é feita presencialmente pela equipe do PCA, com o preenchimento on-line de um questionário, de maneira rápida, que contém perguntas sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Angra no bairro. Durante a entrevista, o morador dá sua opinião sobre o que deseja de melhorias para a sua comunidade, em obras e ações necessárias do governo municipal.

O grupo de entrevistadores estará nos pontos de encontro, mas também percorrerá a comunidade visitando as residências e o comércio local. Com a coleta das informações, a equipe do PCA terá um diagnóstico das principais reivindicações de quem mora no Parque Mambucaba.

O Programa Comunidades de Angra é uma realização da Prefeitura de Angra em parceria com a Secretaria de Relações Institucionais. Em caso de chuva a ação no bairro será cancelada.

