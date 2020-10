Moradores do Roselândia são testados em massa para Covid-19

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 19:44 horas

Barra Mansa– Os moradores do bairro Roselândia e adjacências foram testados em massa para detectar a Covid-19, nesta quarta-feira, dia 28. Os exames foram feitos na praça, próximo ao USF (Unidade de Saúde da Família).

Os testes são do tipo rápido que indicam se a pessoa já passou pela fase aguda do vírus e produziu anticorpos (IgG) ou ainda está no período agudo da doença, passando pelo desenvolvimento de anticorpos no organismo (IgM), fase que acontece entre cinco e sete dias após a infecção pelo vírus.

O trabalho da pasta faz parte da iniciativa do executivo de testar em massa a população com o intuito de monitorar a evolução da doença na cidade e preservar a saúde dos munícipes. O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, pontuou os trabalhos.

– As ações servem para acompanhar a contaminação no município. A secretaria orienta que as pessoas procurem as unidades de saúde somente se sentir os sintomas. A testagem está ocorrendo nos bairros e em locais abertos – ressaltou.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que se o usuário perceber um agravamento dos sintomas, ele busque a emergência de uma unidade hospitalar imediatamente, onde lhe serão realizados o teste rápido e o SWAB. No caso de o mesmo estar com sintomas leves de gripe, deve procurar a Unidade de Saúde do bairro.