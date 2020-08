Moradores e Ciclistas de Volta Redonda solicitam reparos no asfalto de Três Poços

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 08:45 horas

Prefeitura informou que as obras da Avenida Paulo Erlei Abrantes que haviam sido paralisadas, já foram retomadas

Volta Redonda – Moradores de Volta Redonda entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE na segunda-feira (3) através das redes sociais, solicitando reparos e pedindo respostas da prefeitura sobre as más condições do asfalto na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços. Um dos locais mais apontados fica próximo à entrada do bairro, entre o viaduto da Rodovia do Contorno e uma quadra poliesportiva.

Segundo a dentista Fernanda Fonseca, de 38 anos, além do fluxo de veículos, existe intenso fluxo de ciclistas no trecho e registros de acidentes são constantes devido os buracos que se estendem ao longo da pista. Fernanda menciona sobre uma obra da prefeitura, e pede respostas.

– Moro no Barreira Cravo, mas passo por essa avenida com frequência. Muitos acidentes têm ocorrido nesse trecho, que está em obras e não terminam. Fui uma das vítimas, inclusive. Cheguei a fraturar a mão no dia 7 de julho e estou impossibilitada de trabalhar. Sou ciclista e todos nós temos sofrido muito com esse descaso. Acho que estão esperando acontecer algo mais grave como uma morte, para tomarem providências – relatou a moradora.

Jedson Gil, de 42 anos, mora no Aterrado e também é ciclista. Ele reforça a fala da colega.

– Muitos ciclistas passam naquela localidade durante o dia e no final de semana, a demanda é bem maior. Dos mais de 100 ciclistas, 11 já se acidentaram. Queremos o nosso direito de ir e vir com segurança. Espero que isso se resolva da forma mais rápida possível – ressaltou.

Lydiane Ferreira, de 36 anos, mora em Três Poços e tem uma filha de 11 anos. De acordo com a moradora, o medo que acidentes aconteçam no bairro devido os ressaltos que existem no asfalto é constante. ”Tenho uma filha de 11 anos e trabalho em um salão de beleza. Sempre vou para o trabalho de bicicleta e carrego minha filha na garupa. Ficamos com receio, com medo que algo aconteça porque existem muitos ressaltos no asfalto. Tenho um amigo que já sofreu acidente com moto e todos podem sofrer com isso”, disse a moradora.

Além da preocupação dos moradores e ciclistas, comerciantes da localidade também estão preocupados com a situação.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que as obras da Avenida Paulo Erlei foram retomadas na última sexta-feira, dia 31. A previsão é que na quarta-feira, dia 5, a equipe já comece a realizar a aplicação do asfalto. As obras foram paralisadas por conta da crise financeira gerada pela pandemia de Covid-19. Outro fator que influenciou a interrupção da obra foi a falta de efetivo da empresa, já que muitos funcionários pertenciam ao grupo de risco da doença.