Moradores falam da rotina de conviver com enchentes

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 18:39 horas

Barramansenses temem novas cheias e perdas após transbordamento do rio que corta o município

Barra Mansa- Embora a enchente que atingiu o bairro Nova Esperança, no início desta semana, tenha sido a primeira de 2020, o fato é que para muitos moradores da Rua Florianópolis ela será apenas mais uma, assim como ocorre em todos os verões. Na comunidade, onde em sua maioria as famílias já vivem há décadas, o período que vai de dezembro até início de abril, tem se tornado cada vez mais preocupante, principalmente pelo grande volume de chuvas registrado nos últimos anos. Com isso, a saída é tentar amenizar as perdas tomando medidas de prevenção.

Como é o caso da aposentada Maria José Dias, de 78 anos. Ela, que mora no bairro há quase 50 anos, conta que até algum tempo a água do Rio Barra Mansa não alcançava a sua casa, ficando apenas no quintal, mas que agora a situação é diferente.

– Eu sou do tempo em que a gente lavava roupa nesse rio que, hoje, provoca tantas perdas para os moradores. De uns anos para cá o nível da enchente tem sido muito alto e para não ficar perdendo meus móveis optei em fazer tudo de alvenaria: cama, sofá, estante, rack e guarda roupa. No início desta semana, como a água já tinha ameaçado sair na rua, eu levantei tudo e não baixei. Quando foi na quarta-feira veio essa enchente e a água ficou acima do joelho, dentro de casa. Não tem jeito, nessa época a gente não tem sossego, chove e ninguém dorme direito de preocupação – lamentou a aposentada.

O comerciante Bruno Alexandre Eleotério, de 36 anos, que já teve o carro coberto pela enchente, por não ter conseguido tirar a tempo da garagem, também vive sob tensão, nessa época do ano. Acostumado a ver a enchente fazer estragos no bairro, desde pequeno, nesta quarta-feira, ele precisou agir com rapidez para não perder as mercadorias da sua loja, que fica na Rua Florianópolis.

– Minha loja é de roupas e não pode molhar de jeito algum, porque senão tenho um prejuízo enorme. É um ponto muito bom, no bairro, mas infelizmente nessa época de chuva deixa a gente muito preocupado. Já tive que sair de casa correndo, de madrugada para recolher minhas mercadorias. Nessa última enchente a água subiu muito rápido e eu e meu filho tivemos que correr para salvar tudo – contou.

A manicure Marlene da Silva, de 59 anos, mora na Rua Florianópolis e trabalha em um salão, no Centro de Barra Mansa. Impedida de chegar em casa, já que os ônibus não tinham acesso ao bairro, ela também ficou muito nervosa ao saber que o bairro estava tomado pela enchente, sem que ela pudesse fazer nada. Em abril do ano passado, a água invadiu a sua casa e foi preciso uma amiga e um sobrinho pular a sua janela para salvar suas coisas.

– É a segunda vez que dá enchente e não estou em casa. No ano passado estava na casa do meu filho e fiquei desesperada sabendo que as minhas coisas estavam molhando. A sorte é que meu sobrinho e uma amiga pularam a janela e conseguiram levantar alguns móveis. Agora, nessa quarta-feira, eu estava trabalhando, e também não tinha ninguém em casa, mas graças a Deus não entrou por pouco. Moro no mesmo lugar há mais de 40 anos e somente de um tempo para cá é que o nível da enchente começou a ficar próximo da minha casa, antes era só no quintal – ressaltou a manicure.

Por Roze Martins