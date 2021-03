Matéria publicada em 30 de março de 2021, 11:04 horas

Itatiaia – A reclamação da comunidade por conta da demora na realização da testagem rápida para Covid-19, no Centro Especializado, que funciona como hospital de campanha, no bairro Jardim Itatiaia, já está sendo sanada, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura. O problema, que gerou fila e desconforto de pacientes devido ao intenso calor, de acordo com nota emitida pelo município, ocorreu na tarde desta segunda-feira, 29, devido a falta de funcionários.

No local, que funciona ao lado do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, havia apenas um profissional destacado para a função. O município, informou porém, que já está contratando pessoal para reforçar esses atendimentos. Na nota, a prefeitura esclareceu que o problema foi específico na testagem e que não houve falta de médicos para o atendimento dos casos de síndrome respiratória.

Relatos de moradores dão conta de que devido ao calor e demora nos atendimentos, pacientes passaram mal. O coordenador do Comitê de Covid-19 do município, o medico Márcio Braga, esteve no local para verificar a situação e que no momento do fechamento desta nota o atendimento está normalizado.